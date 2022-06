Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembé met la pression sur sa direction pour son avenir !

Publié le 5 juin 2022 à 18h10 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024 et titulaire au Paris Saint-Germain aux côtés de Marquinhos, Presnel Kimpembe s’est exprimé au sujet de son avenir, annonçant notamment vouloir parler avec la nouvelle direction du club. Pour rappel, si le départ de Leonardo n’est pas encore officiel ce sont Luis Campos et Antero Henrique qui sont désormais les patrons du sportif au PSG.

Quel avenir pour la défense centrale du Paris Saint-Germain ? Marquinhos semble intouchable et il devrait d’ailleurs garder son brassard de capitaine la saison prochaine, à moins d’un énorme coup de théâtre. Très décevant depuis son arrivée l’été dernier, Sergio Ramos devrait également être gardé par le PSG, mais derrière ça pourrait bien bouger. En Italie on assure en effet qu’Abdou Diallo et Thilo Kehrer devraient faire leurs valises, mais le véritable changement pourrait bien venir de Kimpembé ! Plusieurs médias ont en effet annoncé des envies de départs pour le défenseur formé au PSG, avec Thomas Tuchel qui aimerait bien le retrouver du côté de Chelsea.

« J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club »