Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour ce plan B à Kylian Mbappé !

Publié le 5 juin 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Passé à côté de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait coché le nom de Serge Gnabry pour étoffer son attaque cet été. Toutefois, le club merengue ne serait pas du tout déterminé à recruter le pensionnaire du Bayern. En effet, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti n'aurait pas encore manifesté leur intérêt pour Serge Gnabry, estimant que le poste d'ailier droit est actuellement couvert par Rodrygo et Asensio.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé aurait pu signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG avait un pris un engagement moral pour rejoindre le club merengue cet été. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement préféré parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. Snobé une nouvelle fois par la star française, le Real Madrid penserait à recruter Serge Gnabry, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, pour se consoler. Et comme l'a laissé entendre Herbert Hainer, Florentino Pérez a une brèche à exploiter sur ce dossier. « Nous sommes en pourparlers avec Serge (Gnabry) depuis longtemps. Malheureusement, nous ne sommes pas encore parvenus à un accord. Il y a encore des attentes différentes (entre les parties), mais nous y travaillons. (Le Bayern peut-il se permettre d'avoir Lewandowski et Gnabry qui sont dans leur dernière année de contrat après avoir déjà perdu de nombreux joueurs gratuitement ?) De nos jours, cela ne sort plus de l'ordinaire. Nous venons de boucler la signature d'un joueur de l'Ajax (Noussair Mazraoui) gratuitement aussi » , a confié le président du Bayern lors d'un entretien accordé à Bild am Sonntag . Dans la foulée, Serge Gnabry a fait passer un message qui fait également les affaires du Real Madrid. « Un endroit à Madrid ? J'irais directement au Bernabeu » , a lâché simplement l'attaquant allemand dans des propos rapportés par El Chiringuito . Malgré tout, le Real Madrid pourrait ne pas profiter de cette occasion en or de recruter Serge Gnabry.

Serge Gnabry s'éloigne sérieusement du Real Madrid