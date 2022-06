Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande annonce à venir de l’OGC Nice pour Galtier ?

Publié le 5 juin 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Alors que le départ de Mauricio Pochettino semble imminent au PSG, la question est maintenant de savoir qui viendra le remplacer sur le banc de touche en tant qu’entraîneur. Ces dernières heures, l’option José Mourinho a vu le jour, tandis que celle menant à Christophe Galtier ne cesse de prendre de l’ampleur. Luis Campos pourrait en effet tenter de retrouver celui qu’il a connu au LOSC et on pourrait prochainement y voir plus clair pour l’avenir de Galtier.

Au PSG, le grand changement est imminent. En effet, d’ici peu, le club de la capitale devrait officialiser les départs de Leonardo et Mauricio Pochettino. A la place du Brésilien, c’est Luis Campos qui devrait récupérer les commandes du sportif. Le futur conseiller sportif du PSG aura alors la mission de trouver le successeur de l’Argentin en tant qu’entraîneur du club de la capitale et pour le moment, l’identité du prochain technicien parisien n’est toujours pas connue. Certains noms se dégagent toutefois à commencer par Christophe Galtier. Actuellement en poste à l’OGC Nice, où il est sous contrat jusqu’en 2024, le natif de Marseille serait en très bonne position sur la short list de Luis Campos. Il faut dire que les deux hommes se connaissent très bien et s’apprécient énormément depuis leur collaboration du côté du LOSC.

