Mercato - PSG : Galtier a lâché sa réponse à Campos pour l’après-Pochettino !

Publié le 4 juin 2022 à 18h15 par Bernard Colas mis à jour le 4 juin 2022 à 18h44

Annoncé comme l’un des favoris pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier aurait informé la direction du PSG qu’il était prêt à débarquer durant l’intersaison. L’arrivée du technicien français serait donc en bonne voie, mais l’écurie parisienne doit encore trouver un accord avec l’OGC Nice.

Ça part dans tous les sens pour la succession de Mauricio Pochettino ! Alors que le départ de l’Argentin semble ne faire plus aucun doute, Luis Campos travaille en coulisse pour dénicher le prochain entraîneur du PSG. Thiago Motta (La Spezia), Marcelo Gallardo (River Plate), Sérgio Conceição (FC Porto) et même José Mourinho (AS Rome) sont cités parmi les candidats pour le poste, mais selon Le Parisien , c’est Christophe Galtier (OGC Nice) qui apparaît comme le favori. L’ancien entraîneur du LOSC s’est imposé comme une référence en Ligue 1 au fil des années et a noué une relation forte avec Luis Campos chez les Dogues , l’incitant à vouloir tenter sa chance au PSG.

Christophe Galtier aurait donné son "oui" au PSG