Mercato - PSG : Recrutement, Galtier… La révolution se met en place avec Campos et Henrique !

Publié le 4 juin 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Annoncé au PSG depuis plusieurs jours, Luis Campos aurait signé vendredi un contrat de trois ans pour devenir le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi en charge de l’équipe première. Le Portugais va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur le mercato estival et la succession de Mauricio Pochettino. Pour l’heure, Christophe Galtier serait l’un des favoris pour débarquer dans la capitale…

Sans Leonardo mais avec Kylian Mbappé, le PSG se prépare à changer de visage. Contre toute attente, le club de la capitale est parvenu à conserver son international français, qui semblait pourtant promis au Real Madrid. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a informé Leonardo que son aventure avec le PSG s’arrêtait là, et l’identité du prochain patron du secteur sportif ne fait plus aucun doute. Après s’être illustré à l’AS Monaco puis au LOSC, Luis Campos s’apprête à entrer officiellement en fonction au Paris Saint-Germain. Ce vendredi, plusieurs médias dont Le Parisien annoncent que le Portugais a signé un contrat de trois ans avec le club de la capitale pour devenir conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi en charge de l’équipe première. L’officialisation est désormais imminente, mais Luis Campos n’a pas attendu pour se mettre au travail.

Galtier en pole pour le PSG ?

Et Campos a justement du pain sur la planche avant l’été mouvementé qui s’annonce du côté du Parc des Princes. Selon RMC , le Portugais s’est notamment mis à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la succession de Mauricio Pochettino. Comme Leonardo, l’Argentin ne sera pas conservé, et le nouveau conseiller sportif a déjà une idée précise du prochain technicien. Des discussions sont en cours d’après RMC , et selon Le Parisien , Christophe Galtier est l’un des favoris pour prendre les commandes du PSG. Malgré un intérêt réciproque entre le club et Zinedine Zidane, c’est finalement l’actuel entraîneur de l’OGC Nice qui tiendrait la corde pour s’asseoir sur le banc de touche parisien. Alors que le bail de Galtier court jusqu’en 2024 avec les Aiglons, le PSG devra verser une indemnité aux Niçois pour récupérer le coach de 55 ans, emballé par le challenge parisien. Sérgio Conceição ou encore Thiago Motta figureraient également sur la short-list du PSG.

