Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a réglé le dossier Luis Campos !

Publié le 3 juin 2022 à 19h00 par Bernard Colas

Alors que le départ de Leonardo est acté en interne, sans avoir été officialisé jusqu’à maintenant, le PSG a déjà identifié son successeur en la personne de Luis Campos. Pour autant, l’arrivée du Portugais se fait attendre dans la capitale, mais le dénouement serait désormais imminent à en croire Le Parisien.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a entamé sa révolution en interne, et Leonardo est le premier à être visé par les changements souhaités par les Qataris. L’Italo-brésilien a déjà été informé qu’il ne serait plus directeur sportif à la reprise, et le club a déjà identifié son successeur en la personne de Luis Campos. Le Portugais aurait échangé avec Nasser Al-Khelaïfi afin de dessiner les contours de sa future mission, mais l’officialisation de sa venue se fait attendre. Et ce ne serait plus désormais qu’une question de temps.

Luis Campos a signé avec le PSG