Mercato - LOSC : L’étau se resserre autour d’Olivier Létang !

Publié le 3 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Nommé président du LOSC en pleine saison lors de l’exercice précédent, Olivier Létang a récolté les fruits du bon travail de son prédécesseur et a pu soulever le titre de champion de France aux côtés de Christophe Galtier l’été dernier. Cependant, son mandat à Lille a changé du tout au tout cette saison et entre ses dérapages comportementaux et ses décisions sur le marché, sa position est plus que fragilisée comme le10sport.com vous le révélait le samedi dernier.

Président du LOSC depuis le départ de Gérard Lopez et l’arrivée de Merlyn Partners , fond d’investissement luxembourgeois qui a repris les rênes du club lillois en fin d’année 2020, Olivier Létang a connu un début de mandat plutôt exceptionnel. En effet, grâce au travail de Christophe Galtier et du groupe lillois, Létang a été le premier président du LOSC à remporter le championnat de France depuis 2011 et la bande d’Eden Hazard entraînée par Rudy Garcia. Dix ans après, le LOSC a privé le PSG d’un dixième titre de champion de France, que le club parisien a raflé cette saison. Cependant, à l’été 2021, le projet sportif du LOSC a pris une énorme tournure avec le départ de son tacticien Christophe Galtier qui s’en est allé du côté de l’OGC Nice et qui pourrait une nouvelle fois changer de poste lui qui est entre autres annoncé du côté du PSG où Luis Campos l’attendrait. Néanmoins, cet exercice 2021/2022 n’a clairement pas été dans la lignée du précédent. Le départ de Galtier a pesé lourd et son remplaçant Jocelyn Gourvennec, choisi par le président Olivier Létang, n’a pas répondu aux attentes du comité de direction, à savoir se battre ne serait-ce que pour une place en Ligue des champions avant de penser au titre en championnat. C’est en effet ce que le10sport.com vous a dernièrement souligné en révélant en outre que la position de Létang à la tête du club nordiste était particulièrement fragilisée pour diverses raisons.

