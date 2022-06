Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG peut souffler pour ce crack !

Publié le 3 juin 2022 à 17h10 par Arthur Montagne

Présenté comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG, El Chadaille Bitshiabu (17 ans) est très convoité sur le marché ce qui jette un froid sur son avenir. Néanmoins, tout juste auréolé de son titre de champion d'Europe U17, le jeune défenseur central se projette avec son club formateur.

Depuis plusieurs saisons, la gestion des jeunes joueurs au PSG est régulièrement pointée du doigt. La saison dernière encore, les cas Xavi Simons et Edouard Michut ont largement été évoqués. Le prochain entraîneur parisien devra ainsi régler cette situation d'autant plus que le PSG va récupérer deux champions d'Europe U17 à savoir Warren Zaïre-Ermey et El Chadaille Bitshiabu. Le premier devra prochainement parapher son premier contrat professionnel à Paris, tandis que le second, qui dispose d'un bail courant jusqu'en juin 2024, annonce la couleur pour la saison prochaine.

🏆 2004🏆 2015🏆 20223ème titre de 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 𝘿'𝙀𝙐𝙍𝙊𝙋𝙀 𝙐𝟭𝟳 🇫🇷🙌 pic.twitter.com/sX6E6jYSK9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2022

El Chadaille Bitshiabu annonce la couleur au PSG