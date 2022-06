Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Le clan McCourt s'agace et contre-attaque !

Publié le 3 juin 2022 à 8h30 par Arthur Montagne

Véritable serpent de mer depuis plus d'un an, la vente de l'OM a connu un nouveau coup d'accélérateur jeudi soir avec les révélations de Romain Molina qui confirme l'existence de pourparlers avec des investisseurs saoudiens pour racheter le club phocéen, allant ainsi dans le sens de ce qu'affirme Thibaud Vézirian depuis plusieurs mois. Cependant, Frank McCourt reste sur sa position et continue de démentir.

La vente de l'OM est un sujet qui déchaine les foules. Et pour cause, depuis près d'un an et demi, Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer qu'en coulisses les discussions sont très avancées, au point de répéter encore récemment que tout était bouclé : « C’est fait, c’est fait, faites la fête. No stress, c'est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j'en parle. Homme d'affaires, hommes d'Etat, agents, joueurs, dans les ministères... J'ai des centaines de sources. Toutes les langues se délient. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement . » Cependant, jusque-là, les informations du journaliste ne trouvaient pas d'échos auprès de ses confrères. Mais la tendance a évolué puisque jeudi soir, lors d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube , Romain Molina a également confirmé que Frank McCourt souhaitait vendre et qu'il existait des négociations dans cette optique.

Romain Molina confirme que l’OM peut être vendu dans le mois de Juin à l’Arabie Saoudite 🇸🇦 et aux Émirats Arabes Unis 🇦🇪 #VenteOM Force à tout ceux qui sont restez droits dans leurs bottes les frères pic.twitter.com/JmLDJWbwp1 — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) June 2, 2022

Le clan McCourt dément encore pour la vente de l'OM