Mercato - PSG : Après l’échec Mbappé, le Real Madrid compte bien rebondir !

Publié le 3 juin 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé n’a finalement pas rejoint le Real Madrid comme cela était escompté par les dirigeants merengue, le champion d’Espagne aurait activé plusieurs pistes de renom pour oublier l’attaquant du PSG. Christopher Nkunku, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ferait partie de la short-list du champion d’Europe.

Pendant plus d’un an, le Real Madrid semble avoir travaillé d’arrache-pied sur le recrutement de Kylian Mbappé. D’ailleurs, une offensive en toute fin du mercato estival de 2021 a été lancée auprès du PSG pour boucler le transfert de Mbappé. Finalement, le Français a été retenu par les hauts dirigeants du PSG alors qu’il avait ouvertement fait part de sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain. Un discours qui laissait peu de place à l’éventualité d’une prolongation de contrat. De quoi faire relativement grimper l’optimisme du Real Madrid. Mais finalement, le 21 mai dernier, Kylian Mbappé, accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi, révélait sur la pelouse du Parc des princes qu’il avait pris la décision de signer une prolongation de contrat pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. De quoi faire enrager la presse espagnole et certains journalistes spécialisés sur l’actualité du Real Madrid comme Tomas Roncero et José Felix Diaz. Du côté du Real Madrid, on aimerait tourner la page comme Eduardo Camavinga l’a confié pour Le Parisien . « Comment j’ai vécu la prolongation de Mbappé au PSG ? C’est la vie, il a fait son choix et c’est tout, il faut le respecter. On n’en a pas plus parlé que ça dans le vestiaire ».

Mercato - PSG : Nkunku, Diaby… Les anciens Titis du PSG ouvrent la porte à un retour ! https://t.co/wrCIVhW5JF pic.twitter.com/jYP5RsL5ty — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

Après Mané et Salah, le Real Madrid surveillerait Nkunku !