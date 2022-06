Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris contre-attaque pour Aurélien Tchouaméni !

Publié le 2 juin 2022 à 9h10 par Axel Cornic mis à jour le 2 juin 2022 à 9h19

Actuellement à l’AS Monaco, Auélien Tchouameni se retrouve au milieu d’un duel sans merci entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Après l’échec avec Kylian Mbappé, les Madrilènes semblent déterminés à rafler la mise pour le milieu de terrain de 22 ans, mais le PSG n’a pas dit son dernier mot.

C’est un nouveau bras de fer, qui risque de marquer ce début de mercato. Le Real Madrid souhaite frapper fort pour oublier l’échec Kylian Mbappé, qui après avoir été très proche d’une arrivée a finalement décidé de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ainsi, les Madrilènes semblent avoir jeté leur dévolu sur Aurélien Tchouaméni, l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1. Plusieurs médias dont RMC Sport ont d’ailleurs annoncé que le Real Madrid serait tout proche de trouver un accord avec l’AS Monaco, mais là encore, il faudra s’attendre à une réaction de la part du PSG... qui ne semble rien vouloir laisser à son rival espagnol !

Mercato - PSG : Le Qatar a fait monter les enchères pour Tchouaméni ! https://t.co/WEGrJciCSz pic.twitter.com/PudhcmbRCu — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Le PSG offre plus que le Real Madrid