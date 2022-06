Mercato - PSG : Camavinga attend déjà Tchouaméni au Real Madrid !

Foot - Mercato - PSG

Annoncé tout proche du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni devrait donc échapper au PSG qui avait pourtant fait un retour fracassant dans ce dossier. Installé dans le club madrilène depuis près d’un an, Eduardo Camavinga s’est réjoui de la très probable arrivée du milieu de l’AS Monaco.

Alors que le dossier Mbappé est désormais clôturé, c’est l’avenir d’Aurélien Tchouaméni qui est au centre de l’attention. Après une nouvelle saison très convaincante sous les couleurs de l’AS Monaco, l’international français aurait un bon de sortie. Le PSG, le Real Madrid et Liverpool sont sur le coup. Et même si le club de la capitale semblait revenir dans la course, Aurélien Tchouaméni serait proche de s’engager avec le récent vainqueur de la Ligue des Champions.

Camavinga on Aurelién Tchouaméni deal: “I hope Tchouaméni is coming to Madrid, I've already spoken to him. Let's see what happens in the next few days…”. 🇫🇷 #transfersTchouaméni told his teammates days ago about his decision and priority to join Real Madrid.