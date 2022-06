Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tenté un sale coup pour se venger de Mbappé !

Publié le 1 juin 2022 à 16h15 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain a bouclé sa première recrue de l’été. Prêté avec option d’achat cette saison par le Sporting CP, Nuno Mendes s’est officiellement engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026. Mais les choses auraient pu se dérouler autrement, puisqu’un cador européen s’est renseigné sur le joueur.

Si le Paris Saint Germain a globalement déçu en termes de qualité de jeu de cette saison, l’une des rares satisfactions de l’effectif parisien se nomme Nuno Mendes. Le défenseur a séduit tout son monde et fait l’unanimité dans son couloir gauche, livrant de belles et régulières prestations sous le maillot rouge et bleu. Prêté par le Sporting CP cette année, le PSG a décidé d’acheter définitivement l’international portugais, qui a donc signé pour 4 ans dans la capitale. Cependant, le joueur de 19 ans aurait pu rejoindre un autre grand club en Europe !

✍️❤️💙Le @PSG_inside enregistre le transfert définitif de @nunomendes_25. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2022

Le Real s’est renseigné pour Nuno Mendes !