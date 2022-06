Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande réussite du dernier recrutement de Leonardo !

Publié le 1 juin 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

L’été dernier, Leonardo avait été très actif sur le marché des transferts pour renforcer le PSG. Les stars s’étaient alors suivies avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes. Tous n’ont toutefois pas eu la même réussite au PSG. Néanmoins, pour ce qui est du latéral gauche portugais, c’est une véritable bonne pioche pour Leonardo.

Avec l’espoir d’enfin remporter la Ligue des Champions, le PSG s’était alors renforcé en conséquence l’été dernier et tout cela sans trop dépenser. En effet, Leonardo avait réalisé d’énormes coups sur le marché des transferts en récupérer Wijnaldum, Ramos, Donnarumma et Messi qui étaient libres de tout contrat. Achraf Hakimi a lui été recruté pour près de 70M€ à l’Inter Milan. Avec l’arrivée du Marocain, le PSG s’est ainsi offert l’un des meilleurs au poste d’arrière droit, réglant par la même occasion ses problèmes à ce poste. Et le club de la capitale en a fait de même de l’autre côté. Alors que Mitchel Bakker avait été vendu, que Juan Bernat peinait à revenir après sa blessure et que Layvin Kurzawa n’était clairement plus désiré, c’est Nuno Mendes qui a posé ses valises au PSG. Tandis que Pablo Sarabia s’est envolé pour le Sporting Portugal, le latéral lusitanien a lui fait le chemin inverse, étant prêté avec option d’achat. Une option d’achat que le club de la capitale vient d’ailleurs de lever ce mardi.

✍️❤️💙Le @PSG_inside enregistre le transfert définitif de @nunomendes_25. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2022

Une opération à 45M€ !