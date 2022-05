Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni va être bouclé pour 100M€ !

Publié le 31 mai 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 31 mai 2022 à 11h47

Alors qu’Aurélien Tchouaméni intéresserait particulièrement la section sportive du PSG, Paul Pogba semblant se diriger vers la Juventus, le Real Madrid serait à deux doigts de se mettre d’accord avec l’AS Monaco pour une indemnité de transfert proche des 100M€, en comprenant les différents bonus négociés entre les deux parties.

Cela fait quelque temps désormais que le nom d’Aurélien Tchouaméni figurerait dans les petits papiers du PSG. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, l’international français est annoncé sur le départ et les plus grandes formations européennes semblent être sur les rangs. Hormis le PSG du futur directeur sportif Luis Campos, qui serait tout autant intéressé par le profil de Tchouaméni que son prédécesseur Leonardo, Liverpool et le Real Madrid en pinceraient également pour Aurélien Tchouaméni. Cependant, les Reds seraient tout bonnement considérés comme étant hors jeu à ce jour dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni selon Foot Mercato. Pour ce qui est du Real Madrid, un avantage de taille serait à signaler pour le champion d’Europe.

🚨Info : Le Real Madrid et l'AS Monaco sont en passe de trouver un accord autour de la somme exceptionnelle de 100M€ bonus compris pour Aurélien Tchouameni 🇫🇷.• Derniers détails à régler dans les prochains jours ⏳️.https://t.co/xcMJGhgNVc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Tchouaméni pourrait débarquer au Real Madrid pour 100M€ !