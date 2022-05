Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Le transfert de Tchouaméni serait bouclé !

Publié le 31 mai 2022 à 10h15 par Bernard Colas

Après sa grande saison sous le maillot de l’AS Monaco, Aurelien Tchouameni apparaît comme l’une des pistes prioritaires du Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid compte également sur le milieu de terrain, et d’après la presse espagnole, Florentino Pérez est tout proche de boucler ce dossier.

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid sont à la lutte pour Aurélien Tchouaméni, et cette fois-ci, Florentino Pérez semble bien parti pour prendre l’avantage. Après son excellente saison en Principauté, le milieu de 22 ans devrait quitter l’AS Monaco et ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière, mais sa priorité est déjà identifiée. Aurélien Tchouémeni aurait choisi de rejoindre le Real Madrid comme l’expliquait dernièrement RMC . Les Merengue doivent encore trouver un accord avec l’AS Monaco, qui espère désormais récupérer plus de 80M€ pour son joueur, conscient que la concurrence dans ce dossier lui permet de réclamer un peu plus. Un obstacle qui ne devrait pas plomber les chances madrilènes.

#EXCLUSIVA 🔥🤝 «El fichaje de Tchouaméni por el Madrid está hecho»@eduardoinda en @elchiringuitotv 📺 https://t.co/ls7B1v5kYS — okdiario.com (@okdiario) May 31, 2022

C’est fait pour Tchouameni au Real Madrid ?