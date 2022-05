Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria va être bientôt fixé pour son avenir !

Publié le 31 mai 2022 à 8h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il n’est plus un joueur du PSG depuis plus d’une semaine et le moment de ses adieux au Parc des princes, Angel Di Maria est toujours aussi proche de la Juventus bien qu’un accord total n’ait pas encore été trouvé sur les termes de son contrat. La journée de mercredi pourrait bien s’avérer décisive !

Après sept années de bons et loyaux services, Angel Di Maria a fait ses adieux aux Parc des princes à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 le 21 mai dernier face au FC Metz (5-0). En pleurs, celui qui est surnommé El Fideo a quitté le PSG et devrait rapidement s’engager en faveur de la Juventus. Et bien qu’une arrivée est annoncée comme étant imminente dans la presse, cette opération ne serait toujours pas bouclée. La Gazzetta dello Sport révélait dans la journée de mardi qu’une réunion entre le clan Di Maria et la Juve serait programmée pour cette semaine afin que les deux parties puissent trouver un terrain d’entente sur les termes du potentiel futur contrat d’Angel Di Maria.

Confermato: la #Juventus mercoledì incontrerà a Londra l’entourage di #DiMaria // Confirmed: a meeting with Di Maria’s agent and Juventus is expected to take place on Wednesday in London🔥🇦🇷 @GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 30, 2022

Mercredi, journée décisive pour l’arrivée de Di Maria à la Juventus !