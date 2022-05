Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le choix de Kylian Mbappé est encore salué en France !

Publié le 31 mai 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Le choix de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, l'attaquant français, longtemps annoncé proche de signer avec le Real Madrid a décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025. Et alors que sa décision est fustigée en Espagne, Kylian Mbappé est plutôt salué en France à l'image de Laurent Blanc.

C'est le dénouement d'un très long feuilleton. En effet, l'été dernier, Kylian Mbappé avait réclamé son départ du PSG afin de signer au Real Madrid. Mais à un an de la fin du contrat de son attaquant, le club parisien avait pris le risque de repousser des offres allant jusqu'à 180M€. Par conséquent, la logique aurait voulu que Kylian Mbappé décide de rejoindre le Real Madrid cet été à l'issue de son contrat, mais l'international français a pris tout le monde de court en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2025 au PSG. Un choix vivement critiqué en Espagne, mais salué par Didier Deschamps. « C'est son choix. C'est une très bonne chose pour le football français qu'il reste en Ligue 1 évidemment. Il est attaché au club. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais en étant Français, ça ne peut être qu'une bonne chose. On peut grandir en restant. Aujourd'hui l'objectif du PSG est le même que dans tous les grands clubs, et c'est de gagner la Ligue des champions. Il sera peut-être amené un jour à partir à l'étranger, mais ça n'est pas une obligation. On ne va pas parler dans d'autres périodes, où il y avait un décalage par rapport à la France. Mais aujourd'hui, le choix des joueurs n'est pas le même. C'est peut-être moins une obligation de partir à l'étranger pour accomplir de belles choses », confiait le sélectionneur de l'équipe de France.

pic.twitter.com/m00Sii3A6l — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 22, 2022

«Mbappé a du courage»