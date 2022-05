Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut tourner la page Neymar !

Alors que son contrat a seulement été prolongé il y a un an de cela, Neymar ne serait plus le bienvenu au PSG. D’ailleurs, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain semblent être prêts à lancer un nouveau cycle. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le transfert de Neymar serait escompté à Doha…

Depuis quelque temps, les différentes blessures contractées semblent avoir eu de grosses répercussions sur l’apport de Neymar au PSG. Malgré les belles statistiques de fin de saison, le Brésilien se montre de moins en moins décisif dans les grandes échéances européennes. Pour autant, les hauts dirigeants du PSG ont pris la décision en mai 2021 de prolonger son contrat qui courrait initialement jusqu’en juin 2022 pour trois saisons supplémentaires. Néanmoins, il semblerait que les propriétaires qataris du PSG regrettent désormais ce choix fort.

Le PSG veut passer à autre chose avec Neymar…

Goal révélait dernièrement que le PSG ne serait finalement plus emballé par le fait de conserver Neymar. En effet, en cas de bonne offre, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain laisseraient partir Neymar. L’Équipe affirmait même en outre que Kylian Mbappé ne serait pas contre le départ de son compère d’attaque. Et la tendance s’est totalement confirmée dimanche matin. Pendant la diffusion de l’émission Téléfoot , le média a confié sur les antennes de TF1 qu’on ne serait plus simplement ouvert à un départ de Neymar en cas de bonne offre reçue, mais que le souhait premier des propriétaires qataris serait de vendre Neymar dès le mercato estival, soit seulement une année après sa prolongation de contrat.

…Neymar ne veut pas partir !

Cependant, différents médias ont affirmé ne pas vouloir quitter le PSG. le10sport.com vous révélait même en mars dernier qu’un départ n’était pas d’actualité dans l’esprit du Brésilien. Et pour Oh My Goal , le numéro 10 du PSG a tenu le même discours en faisant passer le message suivant. « De mon côté, il est vrai que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester ». Goal assurait même dernièrement qu’aucune nouvelle pour un transfert ne serait parvenue aux oreilles de l’entourage de Neymar…