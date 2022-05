Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare un énorme ménage !

Publié le 30 mai 2022 à 17h15 par Pierrick Levallet

Pour la saison prochaine, le Real Madrid s’est déjà attaché les services d’Antonio Rüdiger et ferait tout son possible pour boucler le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Cependant, le club madrilène aurait d’autres plans sur le marché, mais la réalisation de ces derniers devrait dépendre des futures ventes cet été. Florentino Pérez aurait d’ailleurs déjà préparé une petite liste de joueurs à vendre à l’approche du mercato estival.

Avant de connaître l’échec Kylian Mbappé, le Real Madrid s’était déjà assuré un renfort en la personne d’Antonio Rüdiger. Désormais, la direction merengue semblerait concentrer tous ses efforts sur le transfert d’Aurélien Tchouaméni, que le PSG convoiterait également. Néanmoins, Florentino Pérez aurait d’autres plans sur le marché des transferts, notamment sur le front offensif avec Serge Gnabry ou encore Sadio Mané. Toutefois, la résolution des projets du président madrilènes dépendrait de certains départs.

Six joueurs pourraient quitter le Real Madrid cet été en plus de Marcelo, Isco et Bale

Comme l’explique AS , le Real Madrid devra compter sur des ventes cet été pour recruter d’autres joueurs qu’Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Alors que les départs de Marcelo, Isco et Gareth Bale semblent actés, les Merengue espéreraient se séparer de Luka Jovic et de Mariano Diaz. Le clan du Serbe serait déjà à la recherche d’un autre club. Mais l’international dominicain, lui, compliquerait les choses concernant un éventuel transfert. Sur la liste des départs, on pourrait également ajouter Dani Ceballos, Marco Asensio, Reinier Jesus et Takefusa Kubo. Pour les deux premiers, le Real Madrid ne saurait toujours pas s’il les prolongera ou non alors que leurs contrats expirent en juin 2023. En revanche, le Brésilien et le Japonais n’auraient pas convaincu lors de leurs prêts respectifs au Borussia Dortmund et au RCD Majorque. La direction merengue pourrait donc décider de s’en débarrasser cet été. Affaire à suivre.