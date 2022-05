Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre légendaire pourrait priver le Qatar d'un gros coup...

Publié le 30 mai 2022 à 20h10 par La rédaction

Récemment arrivé sur le banc de Manchester United, Erik Ten Hag s’active déjà pour renforcer l’effectif durant le prochain mercato d’été. Pour ce faire, l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam tenterait de faire venir le milieu de terrain néerlandais, Frenkie De Jong, qu’il a côtoyé pendant ses années en Eridivise. Pas certain de continuer son aventure au FC Barcelone, Manchester United serait prêt à faire de De Jong la star la mieux payée de l’effectif.

Depuis quelque temps, un départ de Frenkie de Jong du FC Barcelone, est régulièrement évoqué. En effet, le milieu néerlandais ne serait pas certain de vouloir continuer à jouer pour le Barça. La direction catalane réfléchirait donc à céder le joueur de 25 ans afin de récupérer des liquidités, essentielles à la stabilisation de la situation financière du club. Avec un contrat allant jusqu’en 2026, le joueur pourrait rapporter une jolie somme au club catalan. Fortement intéressé par le joueur, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, aurait fait du milieu central sa priorité estivale et serait prêt à employer les grands moyens dans cette opération.

De Jong mieux payé que Cristiano Ronaldo ?

Selon les informations du Daily Star , Ten Hag chercherait désespérément à recruter le milieu de terrain du Barça et voudrait faire de lui le joueur le mieux payé de l'équipe. Les dirigeants Mancunien proposerait en effet un succulent contrat au milieu de terrain, ainsi, De Jong gagnerait un salaire hebdomadaire de 395 000£ (soit environ 464 000€) et dépasserait les salaires de David de Gea (440 000€ par semaine), et surtout Cristiano Ronaldo (352 000€ par semaine). En bref, le joueur Néerlandais toucherait 24M€ par saison, une jolie somme. Affaire à suivre.