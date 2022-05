Foot - Mercato

Lewandowski, Motta, Messi... Toutes les infos mercato du 30 mai

Publié le 30 mai 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes en juin, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Mercato : Un transfert au PSG ? La réponse d'Ansu Fati

Interrogé par le Canal Football Club , Ansu Fati s'est prononcé sur sa situation au FC Barcelone où il s'est déjà rendu indispensable. Par conséquent, le jeune ailier n'envisage absolument pas un transfert au PSG pour le moment. « L'intérêt du PSG à me signer ? Je n'ai même pas entendu d'offres d'autres équipes. Dès le premier instant, j'ai dit à mon agent que je voulais seulement rester à Barcelone. Je veux jouer pour le Barça toute ma vie », assure Ansu Fati.



Mercato - PSG : Pour Thiago Motta, c'est toujours flou !

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino est toujours incertain au PSG, plusieurs noms circulent pour le remplacer à l'image de Thiago Motta. D'ailleurs, selon Fabrizio Romano, l'Italien va quitter La Spezia, et France Bleu Paris révèle que deux clubs de Serie A ont déjà dégainé une offre ce qui complique clairement la tache du PSG dans ce dossier.



🔴🔵 S'il va bien quitter La Spezia très prochainement, cela ne signifie pas que Thiago Motta va rejoindre le #PSG. Selon @bruno_salomon, deux clubs italiens lui ont transmis une offre. Par conséquent, c'est toujours flou dans ce dossier.✏️ @le10sport https://t.co/gkbpPvSgvO — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) May 30, 2022

Mercato - PSG : Un accord imminent pour le transfert de Tchouaméni ?

Convoité par de nombreux clubs européens, Aurélien Tchouaméni fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Il faut dire que le PSG et le Real Madrid se livrent une nouvelle bataille pour le milieu de terrain monégasque. Mais selon les informations de RMC Sport , c'est cette fois-ci le club merengue qui va sortir vainqueur puisque l'AS Monaco serait sur le point d'accepter une offre à 80M€ + bonus du Real Madrid qui semblait être le choix numéro 1 d'Aurélien Tchouaméni.



Mercato - Barcelone : Lewandowski fait une énorme annonce sur son avenir !

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski a profité de son passage en conférence de presse afin de réclamer son départ : « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis » Le FC Barcelone est très intéressé par le Polonais.



Mercato - PSG : Lionel Messi n’a toujours pas digéré son départ du FC Barcelone !