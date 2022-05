Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n’a toujours pas digéré son départ du FC Barcelone !

Publié le 30 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic mis à jour le 30 mai 2022 à 17h34

Actuellement avec la sélection argentine pour le choc face à l’Italie à Wembley, Lionel Messi est revenu sur sa première saison au PSG, en partant de son départ du FC Barcelone jusqu’à l’adaptation difficile à une toute nouvelle réalité. Le septuple Ballon d’Or avoue notamment qu'il n'avait pas vraiment souhaité ce changement, lui qui se voyait terminer sa carrière en Catalogne...

L’été dernier, Pais était en ébullition. Ce que certains retenaient impossible est finalement arrivé puisque Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, qui n’a pas pu lui faire signer un nouveau contrat. Après toute une vie passée en Catalogne, la star mondiale a ainsi décidé de rebondir au Paris Saint-Germain... mais le choix ne s’est pas vraiment révélé payant. Si son transfert est un succès total au niveau marketing, sur le terrain la donne est bien différente puisque Messi a réalisé une des plus mauvaises saisons de sa carrière. 11 buts et 14 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues, un ratio qui n’est pas digne du septuple Ballon d’Or, même s’il a 34 ans. Cela serait notamment lié à une adaptation compliquée dans un tout nouveau pays, un nouveau championnat et surtout une nouvelle équipe qui ne tourne pas totalement autour de lui, comme cela était le cas au FC Barcelone.

Mercato - PSG : Messi, une bombe à retardement pour Doha ? https://t.co/uNzEEkROhd pic.twitter.com/oZVT3c7tt7 — le10sport (@le10sport) May 26, 2022

« À ce moment-là je ne voulais pas ce changement, je ne l'imaginais pas, je n'y pensais pas et la vérité est que ce fut une année difficile »

Dans un entretien publié ce lundi par TyC Sports , Lionel Messi a tout déballé et est notamment revenu sur son transfert du FC Barcelone au PSG, un évènement qu’il n’avait pas du tout prévu... et surtout qu’il n’avait pas voulu ! « Après une vie passée au même endroit ce n'est pas facile, surtout à mon âge parce que c'est autre chose de le faire plus jeune, quand t’es préparé et que quelque part tu l’as voulu. À ce moment-là je ne voulais pas ce changement, je ne l'imaginais pas, je n'y pensais pas et la vérité est que ce fut une année difficile » a déclaré Messi. « A Barcelone, j'avais tout. Je suis parti quand j'étais très jeune. En plus : j'habitais plus à Barcelone qu'en Argentine. Et c'était très bien. La vérité est que je n'avais aucune intention de changer quoi que ce soit ». Voilà qui devrait faire plaisir au PSG et à ses supporters...

« À Barcelone, j'avais des coéquipiers qui jouaient ensemble depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur »