Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur annonce son départ… en taclant Mbappé !

Publié le 30 mai 2022 à 17h00 par La rédaction

Neuf ans après son arrivée chez les Merengue, le milieu offensif Isco a annoncé son départ du Real Madrid, où il arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain. Sur les réseaux sociaux, l'international espagnol a publié un long message d'adieu, dans lequel il glisse une petite pique à... Kylian Mbappé.

L'aventure d'Isco au Real Madrid touche à sa fin. Arrivé chez les Merengue en 2013 en provenance de Malaga, le milieu offensif a rapidement su trouver sa place au sein de la rotation madrilène. S'il a passé la majeure partie de son temps sur le banc de touche cette saison, le passage de l'international espagnol dans la capitale aura été auréolé de succès, puisqu'il a notamment remporté quatre Ligue des Champions, trois Liga et quatre Coupe du Monde des Clubs. A l'heure de dire au revoir aux supporters madrilènes, le joueur de 30 ans a posté un long message sur les réseaux sociaux.

Isco dit adieu avec un message adressé à Mbappé ?

« Quand j'étais à Malaga et que je savais que je devais partir, je m'étais engagé avec une autre équipe. Mais le Real Madrid a frappé à ma porte, et on ne peut pas dire non au Real Madrid. Personne ne peut dire non au Real, bien qu'il y ait toujours des exceptions » a développé Isco sur Instagram . Une phrase qui peut ressembler à un message destiné à Kylian Mbappé, qui a refusé de rejoindre la Maison Blanche . Isco a ensuite poursuivi : « Je me souviens avoir dit à mes proches: 'Putain, le Real n'a pas gagné la Ligue des champions depuis de nombreuses années, et je sens que ça arriver là'. Et on a eu la Decima! Neuf ans plus tard, mon passage au club m'a permis de réaliser tous les rêves que j'avais quand j'étais gamin. En plus de ça, j'ai gagné plus de titres que ce que j'aurais imaginé » . Isco repart donc du Real Madrid la tête pleine de bons souvenirs !