Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le Ballon d’Or déjà promis à Karim Benzema ?

Publié le 30 mai 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Ce samedi, le Real Madrid s’est offert la Ligue des Champions, la 14ème de son histoire. Un trophée que les Merengue doivent en très grande partie à Karim Benzema, qui a réalisé une saison stratosphérique. De quoi faire de lui le grand favori pour la prochaine édition du Ballon d’Or. Pour beaucoup, cela serait même déjà joué…

Entre le Real Madrid et Liverpool, c’était plus qu’une finale de Ligue des Champions. En effet, c’était également le duel entre Karim Benzema et Sadio Mané, deux des principaux favoris pour le Ballon d’Or. Avec les nouveaux critères mis en place pour la distinction suprême d’un point de vue individuel, le Français et le Sénégalais étaient annoncés comme les deux joueurs les mieux placés pour succéder à Lionel Messi. En effet, avec sa saison stratosphérique avec le Real Madrid, Benzema avait tout pour faire mieux que la saison dernière. De même, Mané, avec sa victoire à la CAN avec le Sénégal, avait ses arguments. La Ligue des Champions pouvait donc être décisive et suite au sacre du Real Madrid, KB9 s’impose plus que jamais comme l’élu pour remporter le Ballon d’Or d’ici quelques mois.

Le sacre de Benzema !

En 2021, Karim Benzema avait terminé 4ème du Ballon d’Or. Mais cette année, le buteur du Real Madrid a fait encore mieux que la saison passée. Si les Merengue ont remporté la Ligue des Champions, c’est grâce à lui et ses buts très importants avec notamment son triplé contre le PSG ou encore ses réalisations contre Chelsea et Manchester City. De même, en Liga, Benzema affiche des statistiques impressionnantes : 27 buts et 12 passes décisives. Plus que jamais, le Ballon d’Or semble promis à KB9 avec cette 5ème Ligue des Champions à son palmarès. Le Madrilène en est d’ailleurs bien conscient, comme il l’a confié à Téléfoot : « J’ai fait une grosse saison. J’ai gagné des titres j’ai mis des buts importants. On a tous fait une grande saison. Mais pour gagner des titres, il faut marquer, ce que j’ai fait. Le Ballon d’Or est un rêve. J’ai le temps d’y réfléchir pendant les vacances. J’ai fait mieux que l’année dernière. En espérant qu’on s’en rapproche ».