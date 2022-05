Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'annonce fracassante de l'UEFA sur Benzema et la Ballon d'Or !

Publié le 28 mai 2022 à 12h00 par Amadou Diawara

Auteur d'une saison XXL, Karim Benzema est parmi les favoris pour remporter le prochain Ballon d'Or. Lors d'un échange avec Florentino Pérez, Aleksander Čeferin a confié qu'il voyait le buteur du Real Madrid remporter le Graal cette saison.

Depuis le début de la saison, Karim Benzema porte littéralement le Real Madrid sur ses épaules. En effet, grâce au buteur français, le club merengue a remporté la Liga et va disputer la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool ce samedi soir au stade de France. Alors qu'il a enchainé les performances XXL cette saison avec le Real Madrid, Karim Benzema postule donc pour remporter le Ballon d'Or, au même titre que Mohamed Salah et Sadio Mané, les stars des Reds de Jürgen Klopp. Et à en croire Aleksander Čeferin, le président de l'UEFA, le numéro 9 merengue devrait soulever le Graal.

«Je pense que Karim Benzema va gagner le Ballon d'Or»

Selon les informations d' El Chiringuito , Aleksander Čeferin aurait annoncé à Florentino Pérez qu'il voyait Karim Benzema remporter le Ballon d'Or cette année. « Je pense que Karim Benzema va gagner le Ballon d'Or » , aurait simplement lâché le patron de l'UEFA au président du Real Madrid.