Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino envoie un message très fort à... Karim Benzema !

Publié le 28 mai 2022 à 11h45 par La rédaction

Avant la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce samedi au Stade de France, Mauricio Pochettino n’a pas tari d’éloges à l’égard de Karim Benzema. L’entraîneur du PSG considère le numéro 9 du Real Madrid comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

A quelques heures de la finale de la Ligue des Champions, les paris sont plus que jamais ouverts entre le Real Madrid de Karim Benzema d'une part, et les Reds de Liverpool avec Sadio Mané et Mohamed Salah d'autre part. Éliminé en 8ème de finale par le club madrilène, Mauricio Pochettino a été interrogé sur ce grand rendez-vous. Et l’entraîneur du PSG a voulu mettre l’accent sur Karim Benzema, le bourreau du club de la capitale.

«Pour moi, il est l'un des meilleurs attaquants du monde, si ce n'est le meilleur»

« Karim Benzema ? Il a fait une grande saison, pour moi il est l'un des meilleurs attaquants du monde, si ce n'est le meilleur. Devant lui, il aura (Mohamed) Salah, (Sadio) Mané, des joueurs importants qui se battront pour ce trône. Il ne fait aucun doute que Benzema mérite une grande victoire, et il a les capacités pour le faire. On verra ce qui se passe », a déclaré le coach du PSG dans un entretien accordé à Marca . Karim Benzema appréciera...