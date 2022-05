Mercato - PSG : Une nouvelle piste échappe au Qatar pour remplacer Pochettino !

Foot - Mercato - PSG

Après une saison plutôt décevante au niveau des résultats sportifs, notamment, l’échec en Ligue des champions, l’avenir de Mauricio Pochettino est remis en question. Pour potentiellement le remplacer, le nom de Joachim Löw revenait avec insistance du côté du PSG, mais la réalité serait tout autre…

Mauricio Pochettino n’a pas la cote à Paris ! En effet, le PSG n’a pas été brillant sur la scène européenne, en témoigne l’élimination de la Ligue des champions dès les 8es de finale par le Real Madrid. L’avenir de l’Argentin ne tient qu’à un fil à Paris, à tel point que les dirigeants auraient déjà coché de nombreux noms pour succéder à l’Argentin. Ainsi, Zinedine Zidane, Ruben Amorim ou encore Joachim Löw sont régulièrement associés au club de la capitale. Cependant, la situation du dernier cité serait bien différente de celle évoquée ces dernières semaines.

Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport , Joachim Löw, champion du monde avec l’Allemagne en 2014, ne deviendra pas le prochain entraîneur du PSG. Apparemment, les rumeurs le concernant seraient totalement fausses. L’entraîneur Allemand, libre de tout contrat depuis quelques années, serait effectivement déterminé à reprendre un club et étudierait les offres qui lui ont été proposées, mais aucune ne proviendrait du Paris Saint-Germain.

Update #Löw: He won’t become the new coach of #PSG. The rumours are not true. He has concrete offers on the table and is sounding them out. He wants to take over a club. @SkySportNews #TransferUpdate 🟨