Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Campos... Al-Khelaïfi annonce une révolution à Paris !

Publié le 24 mai 2022 à 9h15 par Arthur Montagne

L'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé n'était probablement que le premier évènement majeur de la révolution qui s'annonce au PSG. Entre la nomination d'un nouveau directeur sportif et l'incertitude autour de l'avenir de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi annonce des changements.

Alors que la saison vient de s'achever, tout s'accélère au PSG. En effet, dès samedi soir, le club parisien a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, désormais lié au club parisien jusqu'en juin 2025 et de grands changements pourraient en découler. A commencer par le départ de Leonardo qui semble être acté en interne, mais qui n'a toujours pas été officialisé. Le nom de son remplaçant serait même déjà connu puisqu'il s'agit de Luis Campos. Autre bouleversement au PSG, l'avenir de Mauricio Pochettino qui pourrait être démis de ses fonctions à un an de la fin de son contrat. Ruben Amorim serait même le favori pour le remplacer.

«Je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine»

Mais pour le moment, la seule certitude est la prolongation de Kylian Mbappé, officialisée samedi. Pour le reste, le flou règne toujours, mais rapidement, le voile devrait être levé sur la révolution du PSG. Nasser Al-Khelaïfi annonce effectivement qu'il donnera très rapidement des réponses. « Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements. On ne parlera pas de ça aujourd'hui (lundi, NDLR). Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine », assure le président du PSG au micro de Canal+ .