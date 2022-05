Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait sauver... Pochettino !

Publié le 24 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 24 mai 2022 à 8h18

Bien qu'il semble condamné depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino pourrait conserver son poste d'entraîneur du PSG grâce à un certain Kylian Mbappé qui apprécie grandement le technicien argentin et pourrait donc réclamer son maintien.

Depuis quelques heures, la révolution a démarré au PSG. En effet, dans la foulée de l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025, plusieurs informations ont été dévoilées au sujet des grands changements qui vont frapper le club de la capitale en interne. Le premier d'entre eux concerne le départ de Leonardo, qui sera très vraisemblablement remplacé par Luis Campos, tandis que le second pourrait venir de Mauricio Pochettino dont l'avenir semble très incertain au point que Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP serait le favori pour le remplacer. Toutefois, tout pourrait très rapidement évoluer, notamment avec le nouveau poids de Kylian Mbappé au PSG.

Mbappé apprécié Pochettino

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , il n'est plus du tout illusoire de voir Mauricio Pochettino honorer son bail au PSG qui court jusqu'un juin 2023 Et pour cause, au cours de sa tournée des médias ces dernières heures, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher son soutien à son coach. « La seule garantie que j’ai c’est qu’il a un contrat jusqu’en 2023. J’ai une super relation avec lui. C’est le club qui décidera. Mais moi, je m’entends très bien avec lui », assurait l'attaquant. Un soutien de poids qui pèse plus lourd que jamais et qui pourrait bien inverser la tendance concernant l'avenir de Mauricio Pochettino. En interne, la direction commencerait à analyser que l'échec cette saison n'est pas imputer entièrement à l'Argentin et son staff, mais plutôt au manque de fluidité entre le coach et Leonardo. Un problème qui pourrait être résolu par le départ du directeur sportif, remplacé par Luis Campos.