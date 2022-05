Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Pochettino, Al-Khelaïfi s’est fait recaler !

Publié le 24 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il est une cible prioritaire du Qatar, Zinedine Zidane aurait repoussé les avances du président Nasser Al-Khelaïfi, cherchant à débarquer à la place de Didier Deschamps en Équipe de France.

Bien que son contrat court jusqu’en juin 2023 au PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas conserver son poste d’entraîneur cet été. En effet, les éliminations prématurées en Coupe de France et en Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finale sembleraient avoir scellé l’avenir de Pochettino. Et pour le remplacer, le10sport.com vous a affirmé à maintes et maintes reprises que la priorité du Qatar n’était autre que Zinedine Zidane. Néanmoins, il ne faudrait pas vraiment compter sur la venue de l’ex-entraîneur du Real Madrid.

Zidane aurait repoussé l’offre du PSG

À en croire les informations divulguées par TMW , Zinedine Zidane ne devrait pas débarquer au PSG. Et ce, bien que le technicien français soit la grande priorité du président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, d’après les informations du portail transalpin, le président du PSG aurait démarché Zinedine Zidane pour qu’il dépose ses valises au PSG. L’offre parisienne aurait été rejetée par Zidane, qui attendrait l’Équipe de France.