Mercato - PSG : Le Qatar avait un bel atout pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 5h15 par Thomas Bourseau

Alors qu’il y a encore peu un départ libre de tout contrat au Real Madrid était pressenti, Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger son aventure au PSG. Un choix qui n’est pas illogique selon lui comme il l’a expliqué au Journal Télévisé de lundi soir.

Depuis plus d’un an, le feuilleton Kylian Mbappé faisait couler énormément d’encre dans la presse. En effet, alors que son contrat arrivait à expiration le 30 juin, le champion du monde tricolore faisait durer le suspense. Signer au Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre cet été ou prolonger son contrat au PSG. La décision finale de Mbappé s’est portée sur le fait de renouveler son bail jusqu’à l’été 2025. Un choix que ni la presse espagnole, ni la Liga et ni le Real Madrid n’a digéré. Mais pour Kylian Mbappé, il était limpide.

Mbappé évoque une reconnaissance envers le PSG !

C’est du moins la déclaration que Kylian Mbappé a tenu lors de son passage sur le Journal Télévisé de TF1 lundi soir. « Je suis Français. Comme j’ai dit, c’est aussi une reconnaissance envers mon club et mon pays. Je représente aussi mon pays et j’essaye au quotidien de la rendre ». Reste à savoir si Kylian Mbappé vivra son rêve à l’avenir en remportant la Ligue des champions et pourquoi pas le Ballon d’or au PSG.