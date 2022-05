Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie forte de Kylian Mbappé sur sa prolongation !

Publié le 23 mai 2022 à 20h45 par Axel Cornic mis à jour le 23 mai 2022 à 20h50

Kylian Mbappé en a remis une couche sur sa prolongation au Paris Saint-Germain, qui fait de lui le joueur le mieux payé au monde.

Sportivement il avait déjà sa place parmi les meilleurs du moment, avec son nouveau contrat au Paris Saint-Germain il rentre définitivement dans le club des très grands. Kylian Mbappé va en effet pouvoir voir ses dirigeants construire une équipe autour de lui et s’est vu offrir le plus gros salaire du club, devant notamment ses coéquipiers Lionel Messi et Neymar. Ce lundi, il a officialisé son choix lors d’une conférence de presse organisée au Parc des Princes aux côtés de son président Nasser Al-Khelaïfi, mais a également enchainé les médias pour expliquer les raisons qui l’ont poussé à rester au PSG.

« C’est aussi une reconnaissance envers mon club et mon pays »