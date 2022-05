Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lance les grandes manœuvres pour l'après-Pochettino !

Publié le 23 mai 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Bien que sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas conserver son poste. Les dirigeants parisiens auraient déjà contacté plusieurs techniciens pour le remplacer.

Le PSG peut avoir l'esprit tranquille. Il pourra compter sur Kylian Mbappé, au moins jusqu'en 2025. Courtisé par le Real Madrid, le club de ses rêves, le joueur de 23 ans a pris la décision de poursuivre sa carrière en France. « Quitter mon pays par la petite porte non, mais il y a ce côté sentimental. Le projet a aussi changé; Le club a envie de changer sur le plan sportif. J’ai voulu rester. Mon histoire n’est pas terminée ici. J’ai encore de beaux chapitres à écrire ici » a confié l'international français lors d'une conférence de presse organisée ce lundi. Mais pour convaincre sa star, le PSG a fait des promesses qu'il faudra tenir. Le projet parisien est à un tournant, et plusieurs changements sont attendus dans les prochaines semaines. Même si cela n'a pas encore été officialisé, Leonardo aurait été démis de ses fonctions samedi dernier après la rencontre face au FC Metz. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi penserait à Luis Campos, proche de Kylian Mbappé et ancien directeur sportif de l'AS Monaco. A la tête de l'équipe première depuis janvier 2021, Mauricio Pochettino devait être le prochain à plier bagages.

Pour Pochettino, c'est plié

Interrogé le 15 mai dernier sur son avenir au PSG, Mauricio Pochettino a annoncé qu'il devait s'entretenir avec Nasser Al-Khelaïfi pour faire le point : « Sans doute que je devrais voir le président au Qatar. Nous nous verrons sûrement. Mais pour que ça soit bien clair, la planification de nos rencontres sont toujours du fait de nos supérieurs ». Mais au Qatar, la décision semble avoir été prise. Depuis le début de la saison, les responsables parisiens se questionnent sur le cas Pochettino comme l'avait annoncé le 10Sport.com en novembre dernier. Les interrogations se sont intensifiées après la défaite du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Et ce n'est pas le titre de champion de France qui sauvera la peau de Pochettino, toutefois soutenu par Kylian Mbappé. « La seule garantie que j’ai c’est qu’il a un contrat jusqu’en 2023. J’ai une super relation avec lui. C’est le club qui décidera. Mais moi, je m’entends très bien avec lui » a confié la star française, ce lundi, dans un entretien au Parisien . Preuve que les jours de Pochettino au PSG sont comptés, les décideurs ont déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer.

Voilà le pistes pour remplacer Pochettino