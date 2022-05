Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Kylian Mbappé sur sa prolongation au PSG !

Publié le 23 mai 2022 à 15h30 par Thibault Morlain mis à jour le 23 mai 2022 à 15h39

Depuis ce samedi, Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en 2025. Un temps annoncé sur le départ vers le Real Madrid, le Français a choisi de snober les Merengue pour continuer son aventure avec le club de la capitale. Et ce lundi, Mbappé en a dit plus lors d’une conférence de presse.

Il y a un an maintenant, Kylian Mbappé souhaitait quitter le PSG. Finalement, le club de la capitale avait fermé la porte malgré les 200M€ proposés par le Real Madrid. Entré alors dans sa dernière année de contrat, le Français était visiblement parti pour s’en aller librement à la fin de la saison. Pour les Merengue, l’affaire était alors énorme. Florentino Pérez rêvait de s’offrir Mbappé et il aurait donc pu le faire sans débourser la moindre indemnité de transfert. Pendant de très longues semaines, il semblait ainsi acté que le joueur du PSG allait partir librement pour rejoindre la Casa Blanca. Toutefois, du côté du Qatar, on n’a jamais baissé les bras, ayant ainsi eu toujours l’espoir de prolonger Kylian Mbappé. Au fil des semaines, les têtes pensantes à Doha ont multiplié les efforts pour parvenir à faire changer d’avis le champion du monde français. Et pour y arriver, les Qataris n’ont pas lésiné sur les moyens, n’hésitant pas à lâcher une prime à la signature historique ainsi que salaire XXL. A cela, le PSG a également fait certaines promesses pour ce qui est du projet sportif, ce qui importait visiblement le plus le joueur de Mauricio Pochettino. Et ça a fait mouche auprès de Kylian Mbappé puisque ces derniers jours, la tendance s’est totalement inversée. D’un départ au Real Madrid, on est passé à une prolongation au PSG. Et la grande nouvelle est finalement tombée samedi soir, juste avant le coup d’envoi de la rencontre face à Metz. Sur la pelouse du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté avec Kylian Mbappé pour officialiser sa prolongation jusqu’en 2025.

« Mon histoire n’est pas terminée ici