Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Xavi déjà actée pour le Qatar ?

Publié le 23 mai 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet

Alors que Mauricio Pochettino pourrait partir cet été, le PSG suivrait plusieurs entraîneurs pour la saison prochaine. Mais le Qatar commencerait déjà à prévoir ses plans pour les futures années du club de la capitale puisqu’il garderait un œil sur Xavi, qui officie actuellement au FC Barcelone.

À l’approche du mercato estival, le PSG serait en train de totalement chambouler ses plans en interne. Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale a démis Leonardo de ses fonctions de directeur sportif. Un autre départ pourrait suivre dans les prochains jours avec celui de Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin ne fait plus l’unanimité au PSG et pourrait être amené à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. La direction parisienne, elle, préparerait déjà la succession de l’ancien de Tottenham puisque Ruben Amorim serait aujourd'hui le favori de Luis Campos. Cependant, le Qatar penserait à un autre nom en la personne de Xavi et nourrirait d’ailleurs un grand regret puisqu’il appartient désormais au FC Barcelone. Si l’affaire ne peut pas se faire pour l’instant, l’Emir garderait un œil sur l’Espagnol.

Le Qatar est persuadé que Xavi entraînera un jour le PSG

À en croire les informations révélées par le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube , le Qatar serait très clair concernant le fait que Xavi devrait un jour entraîner le PSG dans sa carrière. Bien évidemment, cela ne peut pas se faire pour le moment étant donné qu’il est bien en place au FC Barcelone. Mais dans quelques années, le PSG pourrait bien se décider à revenir à la charge pour l’entraîneur espagnol, qui était déjà pisté par la formation parisienne en 2019 comme le10sport.com vous l’avait révélé.