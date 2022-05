Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie de Xavi sur l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 23 mai 2022 à 9h15 par Pierrick Levallet

À l’instar de Kylian Mbappé il y a encore quelques jours, Ousmane Dembélé est en fin de contrat en juin prochain et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. Alors que le PSG penserait à l’international tricolore pour remplacer Angel Di Maria, Xavi espère que l’ailier de 24 ans choisira le FC Barcelone pour son avenir.

Suite à la fin du feuilleton Kylian Mbappé samedi soir, celui qui devrait faire le plus de bruit lors des prochaines semaines pourrait être celui d’Ousmane Dembélé. Depuis le début de l'année, le FC Barcelone ferait tout son possible pour prolonger le contrat du Français, qui expire en juin prochain. Mais pour le moment, les deux parties n’auraient toujours trouvé aucun terrain d’entente à l’approche de la date butoir. De son côté, le PSG penserait à Ousmane Dembélé pour pallier le départ libre d’Angel Di Maria cet été. Xavi, lui, sait que l’international tricolore prendra la décision qui lui semble juste pour son avenir, même s’il espère qu’il choisira de rester au FC Barcelone.

« Ce qu'il décidera sera pour son bien, il cherchera son bonheur et on verra si c'est ici »

« Chacun est là où il veut être, surtout s'il termine son contrat, regardez Mbappé... Je ne peux que parler en bien d'Ousmane, ce qu'il décidera sera pour son bien, il cherchera son bonheur et on verra si c'est ici, il y a une négociation, je lui souhaiterai toujours le meilleur » a confié l’entraîneur du FC Barcelone après la rencontre face à Villarreal, dans des propos rapportés par le journaliste Gerard Romero. Pour le moment, l’avenir d’Ousmane Dembélé demeure très incertain et les prochaines semaines devraient s’annoncer très mouvementées.