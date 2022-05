Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Première désillusion pour Luis Campos !

Publié le 23 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Certes, une entrevue aurait eu lieu entre Aurélien Tchouaméni et Luis Campos, pressenti pour prendre la suite de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG. Néanmoins, il se pourrait que le Paris Saint-Germain soit déjà hors course pour le milieu de terrain de l’AS Monaco.

Bien que son départ n’ait pas encore été officialisé par le PSG, la presse est unanime sur le fait que Leonardo a été limogé samedi soir dans la foulée de la célébration du dixième titre de champion de France du PSG. Pour le remplacer à la tête de la direction sportive, un nom revient avec insistance, à savoir Luis Campos. D’ailleurs, alors que Kylian Mbappé aurait validé cette piste, le potentiel futur directeur sportif du PSG se serait approché d’Aurélien Tchouaméni et de son entourage afin de prendre la température au sujet d’un éventuel transfert du milieu de terrain de l’AS Monaco lors du mercato estival.

Tchouaméni ne voudrait que Liverpool ou le Real Madrid !

Et ce n’est pas RMC Sport qui affirmera le contraire. Ces dernières heures, le média a fait part d’une discussion entre Luis Campos et Aurélien Tchouaméni. Néanmoins, cet échange n’aurait pas rapproché l’international français du PSG. En effet, Tchouaméni aurait pris la décision de ne pas aller dans un autre club français en cas de départ de l’AS Monaco et aurait dans son viseur Liverpool ou le Real Madrid, les deux finalistes de la Ligue des champions. Reste à savoir sur quel club se portera le choix d’Aurélien Tchouaméni alors que le PSG semble déjà être hors course.