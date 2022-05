Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et Mbappé, c’est définitivement terminé ?

Publié le 23 mai 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Pour la troisième fois en 5 ans, le Real Madrid a échoué avec Kylian Mbappé. Le train repassera-t-il une quatrième fois ? Pas sûr…

Cela n’a jamais été un secret, Kylian Mbappé rêvait de jouer un jour pour le Real Madrid. Et pour le Français, l’occasion s’est présentée à plusieurs reprises. En 2017, après avoir explosé à l’AS Monaco, Mbappé avait finalement dit non aux Merengue, préférant rejoindre le PSG afin de ne pas être en concurrence avec la BBC. L’été dernier, le Real Madrid était revenu à la charge avec une offre de 200M€. Si Mbappé voulait partir, c’est le club de la capitale qui a fermé la porte. Le feuilleton est alors reparti de plus belle ces derniers mois. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’avait plus rien qui le retenait de rejoindre la Casa Blanca. Mais voilà que les Parisiens ont su convaincre leur joyau de prolonger jusqu’en 2025.

L’affront de trop ?

Si Florentino Pérez touchait son rêve du doigt, voilà donc que Kylian Mbappé ne débarquera pas au Real Madrid cet été. Et l’une des questions est de savoir si cette union se fera un jour ou l’autre à l’avenir. Pour beaucoup, il était acté que Mbappé jouerait au Real Madrid durant sa carrière, mais aujourd’hui, cela serait beaucoup moins évident. De l’autre côté des Pyrénées, on a très mal pris le « non » de Kylian Mbappé. Serait-ce alors le non de trop ? A l’avenir, l’intérêt de la Casa Blanca pourrait bien ne pas se représenter…