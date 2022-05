Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Haaland... Le Real Madrid a fait de grands sacrifices pour Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Ayant manqué le coche l’été dernier, le Real Madrid entendait bien réussir son coup cet été en recrutant un Kylian Mbappé en fin de contrat. Le club madrilène aurait optimisé ses moyens au maximum pour s’attacher les services de l’attaquant de 23 ans, quitte à faire d'immenses sacrifices. Mais le joueur a finalement opté pour une prolongation au PSG.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid avait déjà tenté sa chance pour Kylian Mbappé. Mais face à la ferme volonté des dirigeants parisiens, l’attaquant de 23 ans a finalement été retenu par le PSG. Cette affaire aurait pu faire le bonheur de la direction merengue puisque le natif de Bondy arrivait en fin de contrat en juin prochain. Le Real Madrid aurait donc fait tout son possible pour le convaincre de rejoindre les rangs de Carlo Ancelotti cet été. Et le champion d’Espagne aurait d'ailleurs préparé cette opération depuis un certain temps maintenant. En vain au vu du dénouement du feuilleton.

Le Real Madrid était prêt à tout pour Kylian Mbappé

D’après les informations de The Athletic , le Real Madrid aurait commencé à mettre en place l’opération Mbappé dès l’été dernier. En effet, le club madrilène avait décidé de ne pas prolonger Sergio Ramos afin d’alléger sa masse salariale et de vendre Raphaël Varane, Achraf Hakimi, Martin Odegaard et Sergio Reguilon pour un total d’environ 171M€ afin de récupérer assez de fonds pour les investir dans le recrutement de Kylian Mbappé. La direction merengue se serait même modérée sur le marché des transferts l’été dernier en accueillant Eduardo Camavinga pour 31M€ et en recrutant gratuitement David Alaba afin de garder le plus d’argent possible pour la star du PSG. Le Real Madrid aurait même tiré un trait sur Erling Haaland il y a quelques semaines puisqu’il aurait été considéré comme trop cher en marge de l’opération Kylian Mbappé. Pourtant, en interne on serait persuadé que le Norvégien avait une préférence pour la Casa Blanca avant de rejoindre Manchester City. Mais le Real Madrid aurait préféré ne pas se lancer dans le dossier pour se concentrer au maximum sur Kylian Mbappé. Mais ce dernier a finalement opté pour une prolongation au PSG.