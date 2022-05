Mercato - PSG : Mbappé lâche un énorme message au Real Madrid après sa prolongation !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu’il a finalement opté pour le PSG, Kylian Mbappé a tenu à remercier le Real Madrid pour son intérêt dans un message publié sur son compte Twitter.

Jusqu’à la dernière minute, Kylian Mbappé aura fait durer le suspense pour son avenir, et au terme d’un long feuilleton, l’international français a décidé de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. Un scénario qui semblait pourtant impossible à voir le jour il y a encore quelques mois, lorsque le Real Madrid affichait sa confiance sur l’issue du dossier. Kylian Mbappé souhaitait en effet rejoindre la Casa Blanca l’été dernier et Florentino Pérez se voyait déjà rafler la mise. Finalement, c’est le PSG qui a remporté le bataille, ce qui ne passe pas en Espagne. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a adressé un message fort au Real Madrid.

« Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des champions, à Paris. Chez moi », a notamment écrit Kylian Mbappé.

🎙| Kylian Mbappe: “I would like to thank Real Madrid and Florentino Perez. I suspect their disappointment. I will be their first supporter for the Champions League final!”