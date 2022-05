Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est bouclé pour le successeur de Leonardo !

Publié le 22 mai 2022 à 16h10 par Bernard Colas

Alors que Leonardo a été démis de ses fonctions par le PSG, c’est Luis Campos qui va prendre la succession de l’Italo-brésilien dans la capitale.

La révolution commence à Paris ! Quelques heures après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025, Leonardo a été informé qu’il ne serait plus le directeur sportif du PSG la saison prochaine. Un départ évoqué depuis l’élimination du club dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et pour sa succession, un nom circule avec insistance, celui de Luis Campos. Ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC, le Portugais a fait ses preuves au fil des années et dispose d’une excellente relation avec le clan Mbappé, et désormais, tout serait bouclé pour son arrivée.

C’est fait pour Campos

Alors que Le Parisien explique ce dimanche qu’une annonce est imminente pour Luis Campos, RMC précise de son côté que sa venue dans la capitale est actée. En effet, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation, mais Luis Campos est bel et bien le nouveau directeur sportif du PSG et aura pour première mission de trouver le successeur de Mauricio Pochettino, dont le départ devrait être prochainement annoncé.