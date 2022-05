Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a-t-il raison de recaler le Real Madrid ?

Publié le 22 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Désireux de rejoindre le Real Madrid l’an dernier, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger son bail avec le PSG. Selon vous, l’attaquant français a-t-il pris la bonne décision ?

Le feuilleton Mbappé a livré son épilogue. Après un très long suspense, l’attaquant français a décidé de poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes, et ce jusqu’en juin 2025. « J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens de performer au plus haut niveau. Je suis très heureux également de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir », s’est réjoui Kylian Mbappé après l’officialisation de sa prolongation. À Paris, tout le monde savoure cette grande victoire après des négociations compliquées, mais en Espagne, l’ambiance est très différente.

Mbappé, le bon choix ?

Pour le Real Madrid, c’est la douche froide. Désireux d’attirer le Bondynois depuis plusieurs années, Florentino Pérez pensait enfin parvenir à ses fins. Il faut dire que le président merengue avait toutes les raisons de croire en l’arrivée de Mbappé puisque ce dernier avait trouvé un accord avec le Real Madrid, avant d’opter finalement pour le PSG. En Espagne, Kylian Mbappé pouvait réaliser son rêve et évoluer notamment aux côtés de Karim Benzema, espérant comme ses coéquipiers voir débarquer la star de 23 ans. Finalement, cela ne sera pas pour tout de suite.



Mais selon vous, Kylian Mbappé a-t-il raison de recaler le Real Madrid ? À vos votes !