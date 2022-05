Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé justifie sa prolongation avec le PSG !

Publié le 21 mai 2022 à 21h30 par Bernard Colas

Alors qu’il a décidé de prolonger avec le PSG malgré l’intérêt du Real Madrid, Kylian Mbappé a justifié son choix.

« Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. » C’était annoncé depuis plusieurs heures, c’est désormais officiel : Kylian Mbappé a choisi le PSG pour la suite de sa carrière. Annoncé avec insistance au Real Madrid, le champion du monde tricolore a prolongé jusqu’en juin 2025 et a annoncé la nouvelle au public du Parc des Princes ce samedi avant le coup d’envoi contre le FC Metz. Kylian Mbappé s’est davantage livré dans des propos publiés sur le site officiel du PSG.

« J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir »

« Je voulais vous annoncer que j’ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain, et j’en suis bien sûr très heureux. J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens de performer au plus haut niveau. Je suis très heureux également de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Je tiens à remercier le Président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, sa compréhension et sa patience. J’ai également une pensée pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d’affection, en particulier ces derniers mois. C’est ensemble, unis et ambitieux, que nous relèverons les paris les plus magiques », a confié Kylian Mbappé.