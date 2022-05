Mercato - PSG : Mbappé sort du silence et annonce sa prolongation !

Foot - Mercato - PSG

Alors que son contrat actuel prenait fin le 30 juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a confirmé ce samedi soir devant le public du Parc des Princes sa prolongation.

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain ! Au terme d’un très long feuilleton aux multiples rebondissements, l’attaquant français a décidé de prolonger son bail jusqu’en juin 2025, et ce malgré la volonté du Real Madrid de s’attacher ses services librement à l’issue de la saison. Si l’Espagne grince des dents après l’annonce de cette nouvelle, Paris savoure de son côté cette grande victoire, et c’est devant le public du Parc des Princes que Kylian Mbappé a confirmé son nouveau bail.

Aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a pris la parole avant le coup d’envoi face à Metz pour annoncer sa prolongation avec le PSG : « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. J’espère continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au foot et gagner des trophées avec vous. Merci à tous pour cet accueil ! »

Kylian Mbappé: “This is my home, my city as I always said. I will continue at Paris Saint-Germain to win titles together”. 🔴🔵🤝 #Mbappé pic.twitter.com/iLNnjXLPlF