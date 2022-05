Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Campos… La prolongation de Mbappé dynamite le projet QSI !

Publié le 21 mai 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 21 mai 2022 à 18h59

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que Kylian Mbappé officialise sa prolongation avec le PSG, un premier coup magistral de la part du club de la capitale qui ne sera pas le dernier cet été. De nombreux changements s’annoncent en interne, et le nouveau rôle majeur joué par Mbappé au sein du club va avoir son importance.

« Oui, j’ai demandé à partir. » En octobre dernier, Kylian Mbappé reconnaissait au micro de RMC ses envies de départ durant l’été afin de rejoindre le Real Madrid, et ainsi réaliser l’un de ses rêves d’enfant. À ce moment précis, difficile d’imaginer le PSG réaliser une remontada digne de celles qui ont fait cauchemarder ses supporters, et pourtant. Alors que son contrat actuel court jusqu’au 30 juin, Kylian Mbappé s’apprête à signer un nouveau bail de trois années avec l’écurie parisienne, une douche froide pour le Real Madrid. Le10sport.com vous révélait en début d’année qu’un accord moral avait été trouvé entre Kylian Mbappé et Florentino Pérez, mais le PSG n’a jamais cessé de croire en ses chances comme nous vous l’expliquions, avec un Mbappé à l'écoute des arguments avancés par ses dirigeants. Ces derniers ont finalement trouvé les bons mots pour convaincre le natif de Bondy d’apposer sa signature sur un nouveau contrat, le début d’un chantier estival colossal pour le PSG.

Mbappé, le nouveau boss

À Paris, une véritable révolution se met en place après l’échec en Ligue des champions cette saison, et Kylian Mbappé est au centre de celle-ci. En acceptant de prolonger, le Bondynois change de statut dans la capitale et s’apprête à devenir l’un des nouveaux patrons du projet QSI. S’il est exagéré de dire que Kylian Mbappé va endosser officieusement le rôle de directeur sportif du PSG, le joueur de 23 ans va néanmoins avoir son mot à dire sur plusieurs décisions importantes comme l’expliquait récemment le journaliste Romain Molina, en réponse aux révélations de la presse espagnole. Futures recrues, identité du nouvel entraîneur et probablement du prochain directeur sportif de l’écurie parisienne, Kylian Mbappé va se retrouver impliqué dans la refonte du club de la capitale, et plusieurs pistes sont déjà évoquées.

Luis Campos, favori de Mbappé pour oublier Leonardo

D’après Le Parisien , l’avenir de Leonardo s’écrit en pointillé dans la capitale. Une tendance confirmée par les journalistes Romain Molina et Fabrizio Romano, allant jusqu’à dire que le départ du directeur sportif est inéluctable. Selon ESPN , le sujet a tenu un rôle important dans les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé, puisque ce dernier ne souhaitait pas que Leonardo soit confirmé à son poste la saison prochaine, et l’issue favorable des pourparlers semble indiquer que le numéro 7 obtiendra raison. ESPN ajoute que Kylian Mbappé privilégie l’option Luis Campos pour la succession de Leonardo, les deux hommes étant très proches après s’être côtoyés du côté de l’AS Monaco. Le dirigeant portugais est libre depuis son départ du LOSC en décembre 2020 et apparaît aux yeux de Mbappé comme le profil idéal pour permettre au PSG de se relancer. Mais Leonardo n’est pas le seul à se retrouver tout proche de la sortie.

L'option Zidane plus que jamais d'actualité

De son côté, Mauricio Pochettino est également sur le point de plier bagage après cette saison décevante réalisée par son équipe. Une tendance évoquée par le10sport.com dès novembre, et confirmée par Le Parisien . Au Qatar, l’identité de son successeur ne fait aucun doute puisque Zinedine Zidane est la priorité absolue des propriétaires du PSG pour succéder à l’Argentin selon les informations divulguées par le10sport.com, et la prolongation de Kylian Mbappé pourrait permettre à ce dossier de passer à la vitesse supérieure. En Espagne, on assure que l’entraîneur français a joué un rôle dans le choix de l’attaquant, OK Diario allant jusqu’à dire que Zizou aurait directement approché Mbappé pour le convaincre de rester, afin d’en faire la pierre angulaire de son futur projet à Paris. De son côté, ESPN ne relie pas directement les dossiers mais précise que l’ancien technicien du Real Madrid reste le favori pour s’asseoir sur le banc de touche du Parc des Princes lors du prochain exercice, mais avec quelle équipe ?

Kylian Mbappé will sign a three year deal with Paris Saint-Germain, the contract will be valid until 2025. It was approved in the morning. 📑🤝 #MbappéPochettino & Leonardo are expected to leave, as @Romain_Molina says - PSG are already exploring options to replace them. #PSG pic.twitter.com/ZAispywrVz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022

Dembélé, Nkunku, Tchouaméni… Quels joueurs pour accompagner Mbappé ?

Si l’avenir de Kylian Mbappé sera bientôt officiellement réglé par le PSG, d'autres dossiers sont à gérer dans la capitale. En attendant que le nouvel organigramme se mette en place, avec un déplacement de l’émir du Qatar à Paris prochainement pour discuter des changements, plusieurs noms reviennent avec insistance en vue de l’ouverture du mercato estival. Des pistes que connaît bien Kylian Mbappé, puisque Christopher Nkunku, Paul Pogba, Aurélien Tchouameni ou encore Ousmane Dembelé figurent notamment dans les petits papiers du club. La situation de ce dernier est à surveiller de près puisque le coéquipier de Mbappé en équipe de France tarde à trouver un terrain d’entente avec le FC Barcelone pour la prolongation de son bail prenant fin dans quelques semaines et disposerait déjà d’un accord verbal avec le PSG pour débarquer durant l’intersaison. La relation entre les deux joueurs est excellente, et le renouvellement du bail du Bondynois est un signal fort envoyé à Dembélé, d’autant que le départ d’Angel Di Maria a pour sa part été officialisé ce vendredi. Le PSG n'a pas fini de faire parler.