Mercato : PSG, Real Madrid... La vérité éclate sur les rebondissements du feuilleton Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’il semblait il y a encore quelques semaines promis au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait bel et bien trouvé un accord avec le club merengue, au même titre qu’avec le PSG selon sa mère Fayza Lamari. Néanmoins, il n’aurait jamais été question d’une promesse faite envers le Real Madrid d’après plusieurs sources dont Daniel Riolo, Loïc Tanzi et sa mère Fayza Lamari.

Comme une flopée de médias français et espagnols l’ont déjà fait savoir ce samedi après-midi, Kylian Mbappé devrait donc finalement prolonger son contrat qui courait jusqu’au 30 juin prochain au PSG. La méga offre du Paris Saint-Germain semble avoir porté ses fruits auprès du clan Mbappé puisque l’attaquant bénéficierait d’une prime à la signature de 300M€ et d’un salaire annuel de 100M€ sur un contrat de trois ans. C’est en effet l’information communiquée par Eurosport España vendredi et qui semble se confirmer. D’ailleurs, contrairement à ce que le journaliste Frédéric Hermel a fait savoir sur son compte Twitter , Kylian Mbappé n’aurait jamais donné sa parole au Real Madrid, club avec lequel il avait simplement trouvé un accord comme sa mère Fayza Lamari l’a fait savoir vendredi. D'ailleurs, cette dernière a tenu à répondre à Frédéric Hermel sur son compte Twitter en tenant le discours suivant sur Twitter . « Monsieur Hermel. Quand on ne sait pas on se tait… Jamais un accord n'a été donné… Bien à vous. »

Mbappé n’aurait jamais fait de promesse au Real Madrid !

Selon les informations divulguées par Daniel Riolo sur son compte Twitter , Kylian Mbappé ne se serait jamais verbalement engagé envers le Real Madrid en donnant sa parole qu’il viendrait rejoindre la Casa Blanca à l’intersaison à l’issue de son contrat au PSG. D’ailleurs, Riolo en a profité pour rappeler que les médias espagnols se sont une nouvelle fois trompés sur ce dossier comme ce fut le cas avec le retour de Neymar en 2019 au FC Barcelone et le feuilleton Lionel Messi. Journaliste pour RMC Sport, Loïc Tanzi a confirmé la tendance. Selon ses sources, Kylian Mbappé n'aurait en effet jamais donné son accord au club merengue, s'étant simplement mis d'accord avec les dirigeants madrilènes. Ce processus aurait été identique que celui effectué avec le PSG avant que la décision finale de Mbappé porte sur une prolongation de contrat au PSG.

« Les interrogations de Mbappé ont été levées »

Ayant régulièrement donné des compléments d’informations ces dernières semaines sur le feuilleton Kylian Mbappé sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a une nouvelle fois pris la parole ce samedi après-midi pour RMC en ne cachant pas vraiment sa surprise quant à l’issue du feuilleton Mbappé. « Surpris de l’issue du feuilleton ? Toutes les interrogations qu’il avait ont été levées, mais ça s’est fait dernièrement. Il y avait une tendance qu’il parte à Madrid. Mais le fait que des changements vont être annoncés. La semaine prochaine, le club va communiquer dans le sens de ce que Kylian voulait, un changement de stratégie, d’image, et tout ça, ça lui a fait changer d’avis. Je suis toujours resté sur la même ligne de conduite, je l’ai dit parce que je le sais, parce que j’ai échangé avec lui et il y a des choses qui ne trompent pas » .