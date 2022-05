Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait une annonce fracassante au Qatar !

Publié le 21 mai 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

C'est une nouvelle confirmation qui vient de tomber. Après plusieurs médias, c'est au tour de L'EQUIPE de confirmer que Kylian Mbappé va bel et bien prolonger au PSG.

La nouvelle que tout le monde attend est imminente. C'est en effet ce week-end que Kylian Mbappé va annoncer son choix pour son avenir. Et désormais cela ne semble plus faire beaucoup de doute. En effet, comme annoncé par Gianluca Di Marzio un peu plus tôt, il est désormais acté que l'attaquant du PSG va prolonger son contrat à Paris. Son annonce est imminente, probablement ce samedi soir après le match face au FC Metz. Et les confirmations s'enchaînent dans ce feuilleton.

Mbappé a annoncé qu'il allait prolonger au PSG

En effet, c'est au tour de L'EQUIPE de confirmer la tendance. Kylian Mbappé a annoncé sa décision de prolonger à sa direction lors d'une réunion au sommet ces dernières heures. Les discussions se sont tenues jusqu'à ce samedi et même si rien n'est signé, un retournement de situation semble désormais totalement improbable et Kylian Mbappé devrait parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Le dénouement d'un long suspens puisque le journaliste de RMC Sport , Loïc Tanzi, confirme aussi que l'attaquant français va rester à Paris.