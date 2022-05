Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Que va décider Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 21 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de Kylian Mbappé, la décision de ce dernier est attendue dans les prochaines heures. Mais selon vous, que va faire l’international français du PSG ?

La décision est imminente. Alors que sa sortie est très attendue, Kylian Mbappé a l’intention de prendre la parole durant le week-end pour révéler l’identité du club dans lequel il évoluera la saison prochaine, et en attendant, les rumeurs sont toujours nombreuses le concernant. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé à l’issue de la saison, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, le champion du monde n’a pas fermé la porte à une prolongation au PSG en restant à l’écoute des arguments avancés par sa direction, et le vent serait en train de tourner.

Quelle décision pour Mbappé ?