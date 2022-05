Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario totalement fou se confirme pour Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 14h30 par Arthur Montagne mis à jour le 21 mai 2022 à 14h45

Le dénouement est désormais tout proche. Kylian Mbappé va annoncer son choix pour son futur dans les prochaines heures, très vraisemblablement dès ce week-end. Et alors qu'il a longtemps été annoncé très proche du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bel et bien officialiser sa prolongation au PSG. Un scénario encore inimaginable ces dernières semaines.

Cette fois-ci, ce que tout le monde attend depuis de longs mois va arriver. En effet, Kylian Mbappé va enfin lever le voile sur son avenir. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait-il il y a quelques jours. Mais sa prise de parole se fera bien avant le 28 mai, date du prochain rassemblement en équipe de France. Et pour cause, c'est ce week-end que l'attaquant du PSG va communiquer sa décision. Soit il signe au Real Madrid, soit il reste à Paris. Vendredi, Fayza Lamari, la mère de l'international français, confirmait l'imminence de son choix. « Il n'y a pas de nouvelles réunions pour négocier l'avenir de Mbappe après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces réunions sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres sont égales financièrement, il n'y a pas de grande différence entre elles, mais nous attendons que Mbappe choisisse l'une d'entre elles », assurait-elle au média égyptien KoraPlus . Il ne manque donc plus qu'à attendre le choix de Kylian Mbappé. Et visiblement, il a tranché.

Mbappé va prolonger au PSG !

Et il devrait rester au PSG ! En effet, alors qu'il annonçait vendredi qu'une prolongation de contrat était en excellente voie, Gianluca Di Marzio est cette fois-ci catégorique : « Il n'y a plus de doute, Kylian Mbappé va rester à Paris et prolonger au PSG . » Difficile d'imaginer qu'un journaliste aussi réputé se montre à ce point affirmatif sans avoir de certitude. D'ailleurs, le spécialiste mercato de Sky Sport ajoute que l'attaquant français pourrait annoncer son choix dès ce samedi soir après la rencontre contre le FC Metz au Parc des Princes. Et dans la foulée du match, un fête privée aurait été organisée par le club de la capitale afin de célébrer la nouvelle. Romain Molina confirme également la tendance en lâchant le fameux « Se Queda », tandis qu'Abdellah Boulma que le PSG a réussi à faire changer d'avis Kylian Mbappé qui avait longtemps eu des toutes sur le projet sportif parisien. De son côté, RMC Sport , un peu moins affirmatif, assure toutefois que la tendance est clairement à une prolongation de l'ancien Monégasque. Bien que rien ne soit signé, les grands patrons du PSG se montrent très confiants quant au dénouement de ce feuilleton. Par conséquent, ce qui semblait inenvisageable il y a quelques mois semble prendre forme. Après avoir réclamé son départ il y a un an, puis avoir donné son accord verbal au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait complétement changé d'avis. Comme révélé par le10sport.com, le PSG avait fait son retard sur les Madrilènes dans les négociations. Et les Parisiens ont même complétement inversé la tendance en réussissant à convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Il ne manque plus qu'à attendre l'annonce du joueur. Mais ce n'est désormais plus qu'une question d'heures.

La decisione è presa dopo la svolta di ieri, forse già oggi l'annuncio: @KMbappe rinnova col @PSG_inside e dice no al @realmadrid con cui aveva da tempo un impegno verbale @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2022